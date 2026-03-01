На ужине поговорят о сёстрах Моцарта и Глинки, первой женщине-композиторе в истории, покорительницах космоса, научных первооткрывательницах, мамах Энди Уорхола и Илона Маска, ярких Айрис Апфель и Эльзе Скиапарелли — и многим другим. Вспомнишь, что 8 марта — это не только про цветы, но и про силу женщин, изменивших историю. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в мир женщин, которые изменили мир; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Шеф-повар Владимир Капитонов приготовит изысканный ужин, который подарит гастрономическое погружение в тему. При выборе от 5 билетов действует скидка 10%.