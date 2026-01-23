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Атмосферный гастро-ужин: «Пабло Пикассо»

Приятный переулок, 3/72

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5900₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Пабло Пикассо — один из самых известных художников в мире и, по оценкам экспертов, «самый дорогой». Помимо богатого таланта он обладал чувством юмора, очень любил женщин и жизнь. Спикер: Полина Касперович — основатель и автор проекта Культограм, автор книги «Красавчики. Художники ХХ века», член Евразийского художественного Союза. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в историю Нового года и Рождества; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Шеф-повар Владимир Капитонов приготовит изысканный ужин, который подарит гастрономическое погружение в тему.

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