Пабло Пикассо — один из самых известных художников в мире и, по оценкам экспертов, «самый дорогой». Помимо богатого таланта он обладал чувством юмора, очень любил женщин и жизнь. Спикер: Полина Касперович — основатель и автор проекта Культограм, автор книги «Красавчики. Художники ХХ века», член Евразийского художественного Союза. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в историю Нового года и Рождества; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Шеф-повар Владимир Капитонов приготовит изысканный ужин, который подарит гастрономическое погружение в тему.