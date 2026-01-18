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Ассорти Хачапури

Cream, 1-я Майская улица, 20/7

Начало:

Завершение:

от 3600₽ до 3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Групповой кулинарный мастер-класс. В этот вечер приготовишь: - Хачапури по-аджарски с вялеными томатами - Хачапури по-аджарски 4 сыра - Хачапури по-аджарски с лососем

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