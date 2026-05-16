Атмосферная прогулка по историческому центру Ростова и истории о мастерах, архитекторах и старых материалах. Экскурсия «Артефакты старого города» — это самый колоритный и протяжённый маршрут от парка Горького до набережной реки Дон. За два часа ты увидишь десятки артефактов старого города: чугунные лестницы, старинные люки, фасадную лепнину и рекламные вывески 150-летней давности. На экскурсии ты узнаешь: — Чем уникален городской сад для всей нашей страны — Как по клейму кирпича узнать производителя — Что пережило революцию, гражданскую войну и оккупацию Ростова, но сохранилось до наших дней — По каким предметам на набережной Ростова можно отследить весь срок создания ростовского порта Всего одна экскурсия, чтобы увидеть знакомые улицы в новом свете и посмотреть свежим взглядом на город. Экскурсовод — Марина Натальян. Cертифицированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону, сценарист проекта «Город Ростов-Папа», координатор движения «МойФасад», экскурсовод лектория «Маяк». Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено.