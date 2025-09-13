Приходи проверить свои знания, расширить кругозор и провести вечер субботы со вкусом. Не обязательно быть знатоком мирового искусства. Главное — твой интерес и бодрый настрой. Не все вопросы требуют глубоких знаний, доверься логике и креативности. Участие бесплатное. Для команды победителей — секретный приз от фестиваля «Чистое поле». Ценители искусства оценят этот небольшой презент. Как принять участие? Собери свою команду от 2 до 6 человек или запишись как отдельный участник, чтобы тебе подобрали команду. Количество команд ограничено! Записаться или задать вопрос можно в личку организатора в тг