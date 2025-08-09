Арбузная вечеринка
Бар Тютина, улица Баумана, 2/12
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Вечеринка, на которой можно будет наслаждаться вкусными арбузами, танцевать под самые летние хиты, много фоткаться, петь караоке, и, конечно же, пить пиво! Дресс-код: красные/зеленые элементы в одежде/одежда арбузных цветов.
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