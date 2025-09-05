На крыше состоится концерт Беляев и Therr Maitz, главных музыкальных новаторов российской сцены. Его живые концерты — это лощёные аранжировки плюс шик отработанного годами вокала. Концерт проходит в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь.