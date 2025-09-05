Антон Беляев и Therr Maitz | Roof Live
проспект Космонавтов, 19А/28Ж
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от 3300₽ до 60000₽
Возраст 18+
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Про событие
На крыше состоится концерт Беляев и Therr Maitz, главных музыкальных новаторов российской сцены. Его живые концерты — это лощёные аранжировки плюс шик отработанного годами вокала. Концерт проходит в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь.
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