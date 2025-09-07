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«Антистресс» и «Деревянные Киты»

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Экспериментальный сёрф-рок и сказочный северный шугейз на одной сцене? Впервые в Ростове-на-Дону «Деревянные киты» — флагманы российского инди! С ними выступит южная группа «Антистресс». «Деревянные киты» — один из самых громких коллективов отечественной инди-сцены. Стиль за последние несколько лет поменялся, но самобытный вокал и хаотичный дисторшн продолжают интриговать. Дрим-поп, арт-поп, северный шугейз — как ни назови, пробирает и бьёт наотмашь. «Антистресс» — эклектичный саунд из Ростова-на-Дону. Фанковые гитары, барабаны, овеянные волной панка 70-х, и магический женский голос. Музыканты говорят про свой стиль как про сёрф-госпел с щепоткой фолка.

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