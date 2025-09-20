Лекция о вечных сюжетах, на которых построены мировые шедевры, и об искусстве видеть текст глубже. Античная драма — искусство, возникшее из вина, слёз и смеха, созданное из войны и мира, бесконечно далёкое от нас и бесконечное близкое нам. На лекции ты узнаешь, почему этот род искусства поражает сегодняшнего читателя своей диковинностью и всё-таки до сих пор остаётся художественным совершенством. На лекции ты узнаешь: — С чего начать читать античную драму и на что обращать внимание? — Какой из современных жанров ближе всего к античной драме? — На кого был похож античный актер и зачем ему маски? — Почему драму разыгрывали только в амфитеатре, а ни где-либо ещё?