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Античная драма. У истоков литературы

«Шолохов-Центр», Большая Садовая улица, 125/69

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция о вечных сюжетах, на которых построены мировые шедевры, и об искусстве видеть текст глубже. Античная драма — искусство, возникшее из вина, слёз и смеха, созданное из войны и мира, бесконечно далёкое от нас и бесконечное близкое нам. На лекции ты узнаешь, почему этот род искусства поражает сегодняшнего читателя своей диковинностью и всё-таки до сих пор остаётся художественным совершенством. На лекции ты узнаешь: — С чего начать читать античную драму и на что обращать внимание? — Какой из современных жанров ближе всего к античной драме? — На кого был похож античный актер и зачем ему маски? — Почему драму разыгрывали только в амфитеатре, а ни где-либо ещё?

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