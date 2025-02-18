Изящная, но храбрая. Мистическая, но религиозная. Сочувствующая, но резкая. Столько противоречий смешались в натуре Анны Ахматовой. Каждый новый период её напряжённой и насыщенной жизни оборачивался потерями, болью и разочарованиями, но она снова и снова находила в себе силы, чтобы идти дальше. На лекции «Анна Ахматова. Симфония поколения» ты узнаешь: — О самой необычной и красивой истории любви Николая Гумилева и Анны Ахматовой — Как Анна Андреевна нашла в себе силы не эмигрировать, а продолжать работать на Родине — Какие взаимоотношения у Ахматовой были с писателями Серебряного века: творческие «любимчики» и люди, которых она не уважала — Почему не сложились взаимоотношения между Анной Ахматовой и ее сыном Львом Гумилевым — Что было зашифровано в её текстах для потомков о русском «культурном коде» ХХ века На лекции участники посмотрят на ту эпоху, которая закончилась, но навсегда осталась в стихах Анны Ахматовой, на долю которой выпало так много суровых испытаний. Лектор: Наталья Марченко. Кандидат филологических наук, автор научных статеи? в ведущих россии?ских и зарубежных журналах, спикер и лектор городских мероприятий. Количество мест ограничено.