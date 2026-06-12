На лекции разберёшь коммуникацию по шагам. Обсудишь природу человеческой коммуникации и то, почему между «что я думаю» и «что вы поняли» возникают разные варианты непонимания. – Разберёшь составляющие речи: тело, жесты, мимика, интонации, паузы, голос и смыслы. Тебе расскажут, как каждый компонент влияет на восприятие и какое впечатление складывается о говорящем в зависимости от того, что он говорит и как. – Тебе дадут практические инструменты: как начать разговор, как продолжить по формуле «вопрос — ответ + факт — вопрос», что делать, если не знаешь ответа на вопрос (благодарность, «парковка», честность). – Разберёшь частые причины конфликтов и стратегии поведения в таких ситуациях. Отдельно рассмотришь подготовку к выступлению: цель, структура, репетиция, обратная связь. – В конце узнаешь 9 типичных трудностей в общении и конкретные способы их преодоления, а ещё тебе предложат интерактивные упражнения для развития навыков. Лектор: Бучинова Лада – тренер-психолог спортивно-психологического центра, резидент проекта «Литературная гостиная» Дмитрия Кравченко (чтец), участник театральной студии «ЧТО», артист творческого объединения «Помреж». Необходимо заранее зарегистрироваться.