Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Ну что, кошечки и котики? Пора встречать весну, которая залежалась под глыбами льда и снега! Заодно это будет и праздник любимых девчат. Поздравляй своих и чужих дам, ужинай, а после приходи — лучше музыки в эту ночь не найти! На баре : крепкий алко/пиво/коктейли.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи