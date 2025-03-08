Ну что, кошечки и котики? Пора встречать весну, которая залежалась под глыбами льда и снега! Заодно это будет и праздник любимых девчат. Поздравляй своих и чужих дам, ужинай, а после приходи — лучше музыки в эту ночь не найти! На баре : крепкий алко/пиво/коктейли.