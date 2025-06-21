Алкогольная мини-вечеринка
2 этаж, «Атмосфера», Будённовский проспект, 80
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Организатор Татьяна расскажет тебе всё про вина: как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят. После начнётся самое интересное — игра! Игра будет с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Это отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно, встретить любовь.
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