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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Алкогольная мини-вечеринка

2 этаж, «Атмосфера», Будённовский проспект, 80

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Организатор Татьяна расскажет тебе всё про вина: как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят. После начнётся самое интересное — игра! Игра будет с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Это отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно, встретить любовь.

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