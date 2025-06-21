Организатор Татьяна расскажет тебе всё про вина: как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят. После начнётся самое интересное — игра! Игра будет с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Это отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно, встретить любовь.