Алкогольная мини-вечеринка. Организатор Татьяна расскажет тебе про вина, как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят и начнётся самое интересное — игра. Игра с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно встретить любовь. Запись в ТГ