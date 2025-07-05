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  1. Ростов-на-Дону
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AlcoPar

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2000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Алкогольная мини-вечеринка. Организатор Татьяна расскажет тебе про вина, как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят и начнётся самое интересное — игра. Игра с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно встретить любовь. Запись в ТГ

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Комментарии

Т
Таня
27 июня 2025, 13:13

Была там, крутое мероприятие)) Посмеялись с друзьями, узнали много нового про друг друга😂

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