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Про событие
Алкогольная мини-вечеринка. Организатор Татьяна расскажет тебе про вина, как правильно дегустировать, их фишки, какие закуски подходят и начнётся самое интересное — игра. Игра с провокационными вопросами. Среди незнакомых людей особенно любопытно узнать правду. Отличная возможность найти друзей, посмеяться, возможно встретить любовь. Запись в ТГ
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Была там, крутое мероприятие)) Посмеялись с друзьями, узнали много нового про друг друга😂