Вечер живой музыки, уютной атмосферы и песен, которые ты точно узнаешь с первых нот. RedLips — трио с душой: — Ирина — вокалистка с театральным прошлым и чарующим голосом — Анна — гитаристка и композитор, влюблённая в инструментальную музыку — Семён — ритм нашего вечера, кахонист, звукорежиссёр и человек, не боящийся высоты (в прямом смысле!) В программе — каверы на любимые поп-хиты на английском языке. Идеально для тех, кто хочет выдохнуть, подпевать и провести тёплый вечер в хорошей компании. Вход по тарифам Ц.