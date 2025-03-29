Авторские песни и гитара. Леонелла — автор, исполнитель светлых песен. При соприкосновении с её творчеством, слушатель попадает в аутентичный мир поэтичных, ярких образов. Они призывают к единению с природой, познанию великих и сложных чувств человека, развитию в себе силы духа и нежной влюблённости в этот мир. В аранжировках гармонично сплетаются гитара, этнические инструменты, электронное звучание, в бархатном вокале инди-поп, r&b, соул, этнические напевы. Ты услышишь импровизации, которые неповторимы и случаются только на концертах. На выступлениях можно соприкоснуться с особой, живой энергетикой артиста. Эта камерность бережно касается души каждого слушателя, где все звучит в унисон.