Концерт в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь. 25/17 — группа-хамелеон, к которой приклеился ярлык дуэта, творящего в околополитической тематике и режущего правду-матку. Между тем творчество коллектива, давно вышедшего за пределы хип-хопа, более многогранно и примечательно не только важной текстовой составляющей, но и музыкой. Оно и понятно: история команды достойна фильма и опыта участникам 25/17 не занимать. Легендарный фестиваль Roof Live, ставший частью летней истории Ростова-на-Дону, возвращается с новым сезоном. Вскоре музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить тебе незабываемые эмоции под открытым небом. В этом сезоне на крыше прозвучат голоса, знакомые практически каждому. Сольные и парные концерты легенд, специальные программы, шоукейсы лейблов — лето обещает сюрпризы и открытия.