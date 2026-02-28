В феврале 2016 года в Ростове-на-Дону появилась своя мош-тусовка. И на протяжении 10 лет творилась история ростовской хардкор, битдаун-хардкор и, вообще, южной тяжёлой сцены. Мы повидали кучу крутых команд со многих уголков нашей необъятной родины, а также из других стран. Мы благодарны каждому, кто поддерживает нас и вступает в наши ряды. Вместе мы создаём южный андерграунд и будем продолжать заниматься этим несмотря ни на что. Будем крутить вертухи, тустепить без остановки, краудкилить в лучших традициях, как мы умеем! А в этом нам помогут следующие команды: — HURT IN LANE Beatdown Hardcore| Москва — DISTORTION Beatdown Hardcore| Москва — OVERBREAK Beatdown/ Post Metal| Ростов-на-Дону — FLECKTARN Hardcore| Ростов-на-Дону