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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

10 ростовчан, изменивших мир

Черduck
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Открытая лекция от Марины Натальян — харизматичного экскурсовода Ростова-на-Дону. Речь пойдёт о жителях Ростова-на-Дону, повлиявших на ход мировой истории: учёных, врачах, художниках и архитекторах. На лекции ты узнаешь: — Как Ростов-на-Дону стал фабрикой невест? — Какими изобретениями ростовчан 20 века мы пользуемся сегодня в быту? — Как Сабина Шпильрейн встала между столпов мировой науки и написала свою судьбу на коре дерева? — Почему главный советский сказочник Евгений Шварц оставался армянином по паспорту и какую роль в этом сыграла любовь к театру? — Как связаны самый популярный после второй мировой войны в Париже журнал Elle и ростовский магнат Борис Гордон? Благодаря историям ростовчан, рассказанным в легкой интерактивной форме, ты узнаешь, чем жил город в 20 веке. Лекция будет полезна каждому ростовчанину, который ценит историю родного города и с трепетом относится к его прошлому. Количество мест ограничено.

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