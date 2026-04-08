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Семейное пространство «Как дома»

Новосибирск, Холодильная улица, 16

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«Как дома» — пространство молодёжного центра «Содружество» для совместного отдыха, творчества, обучения, поддержки и самореализации молодых семей. Сюда ты можешь прийти на семейные мастер-классы, встречи и лекции (с психологами, специалистами по раннему развитию, стилистами и визажистами для мам), творческие экспресс-курсы. Здесь ты можешь записаться в студии: «Краски», «Почемучка», семейная студия мягкая школа, студия растяжки и фитнеса. И все это бесплатно! Режим работы: Понедельник - пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье - выходной!
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Комментарии

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Иван
25 ноября 2024, 20:36

Лучшее семейное пространство в городе. Место где каждый член семьи найдёт что-то полезное и интересное для себя)

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