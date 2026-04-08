«Как дома» — пространство молодёжного центра «Содружество» для совместного отдыха, творчества, обучения, поддержки и самореализации молодых семей. Сюда ты можешь прийти на семейные мастер-классы, встречи и лекции (с психологами, специалистами по раннему развитию, стилистами и визажистами для мам), творческие экспресс-курсы. Здесь ты можешь записаться в студии: «Краски», «Почемучка», семейная студия мягкая школа, студия растяжки и фитнеса. И все это бесплатно! Режим работы: Понедельник - пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье - выходной!