Если ты ищешь место для отдыха и восстановления душевного спокойствия внутри мегаполиса, тогда тебя ждут в культурном центре «Этаж». Здесь команда Энтузиастов, как называют себя организаторы, создают мероприятия, которые посетили бы сами: концерты авторской музыки, просмотры кино, лекции, мастер-классы и многое другое. При этом все мероприятия абсолютно бесплатные! Ты можешь посетить одно из них или просто прийти в коворкинг поработать с ноутбуком, но на всякий случай предупреди Энтузиастов, что ты хочешь прийти в коворкинг. Для этого нужно написать сообщение в группе «Этаж» Вконтакте. В «Этаж» нет телефона, поэтому, если у тебя возникнут вопросы, напиши им сообщение в их группе Вконтакте Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 12:00 до 21:00