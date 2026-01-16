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ЗоХа

FaSol, улица Немировича-Данченко, 142

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

ЗоХа — трагичный герой, полюбившийся аудитории за свой самобытный вокал и атмосферные песни, подходящие для размышлений о собственной судьбе и выборе жизненного пути. На концерте ты услышишь большую программу из полюбившихся треков, таких как «Живой», «Токио», «Eve», «Преступить черту» и другие шлягеры.

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