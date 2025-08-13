Сольный концерт резидента Comedy Club на ТНТ, мастера тонкой иронии и смешной аналитики, человека, которого при рождении в темечко поцеловал сарказм. Короче, угарный парень будет выступать. Будет новое и дерзкое, которое вряд ли когда-либо покажут по ТВ. Будет и немного старого, но с шутками, которые по понятным и непонятным причинам не прошли на ТВ.