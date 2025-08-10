Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Пикник от женского сообщества Sustrecha. Если ты ещё не была на пикнике этим летом, то пора исправлять! В программе: — Общение и новые лица — Культовый безалкогольный Апероль — Закуски и фрукты — Яркий контент для твоей ленты — Заряд хорошего настроения гарантирован! В стоимость включены напитки, еда, организация.
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