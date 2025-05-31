Каждый человек знает, что важно иметь поддержку и открыто выражать свои чувства и мысли. Этот формат мероприятия создан для того, чтобы любой участник мог поделиться опытом и трудностями. Тема встречи женского круга: «Как встретить своего человека». Психолог-психотерапевт Екатерина Болвакина затронет несколько важных тезисов: — почему люди притягиваются друг к другу; — 3 стратегии выхода из эмоциональной зависимости; — как быстро разорвать круг негативных событий в отношениях; — как притягивать того, кто вам нужен. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.