ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Женский круг с психологом

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Каждый человек знает, что важно иметь поддержку и открыто выражать свои чувства и мысли. Этот формат мероприятия создан для того, чтобы любой участник мог поделиться опытом и трудностями. Тема встречи женского круга: «Как встретить своего человека». Психолог-психотерапевт Екатерина Болвакина затронет несколько важных тезисов: — почему люди притягиваются друг к другу; — 3 стратегии выхода из эмоциональной зависимости; — как быстро разорвать круг негативных событий в отношениях; — как притягивать того, кто вам нужен. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста