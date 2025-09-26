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Зеркало внутри

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Тренинг по эмоциональному выгоранию от арт-терапевта. Через метафорические карты ты сможешь заглянуть в себя через образ, цвет и ассоциации. Они работают как зеркало: отражают не будущее, а то, что уже живёт внутри нас — наши чувства, потребности, страхи и ресурсы. В начале психолог Дарина проведёт мини-практику на выпуск негативных эмоций. Затем ты будешь «вслепую» вытягивать карту и делиться своими ощущениями. В конце тебя ждёт обсуждение и дополнительные трактовки карты: как влияют цвет, детали и символы. А также будет возможность выбрать ресурсную карту «в открытую» — это личный символ поддержки. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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