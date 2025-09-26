Тренинг по эмоциональному выгоранию от арт-терапевта. Через метафорические карты ты сможешь заглянуть в себя через образ, цвет и ассоциации. Они работают как зеркало: отражают не будущее, а то, что уже живёт внутри нас — наши чувства, потребности, страхи и ресурсы. В начале психолог Дарина проведёт мини-практику на выпуск негативных эмоций. Затем ты будешь «вслепую» вытягивать карту и делиться своими ощущениями. В конце тебя ждёт обсуждение и дополнительные трактовки карты: как влияют цвет, детали и символы. А также будет возможность выбрать ресурсную карту «в открытую» — это личный символ поддержки. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.