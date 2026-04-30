ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Зелёный Своп

ТРЦ Аура, Военная улица, 5, 4 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Большой фестиваль для всех, кто любит природу, книги и вдохновение. Гостей ждёт насыщенная программа: от обмена растениями и книгами до мастер-классов по уходу за собой и настоящего модного показа. Вход на все активности свободный, но для участия в свопе нужно принести своё растение. Правила участия в обмене растениями: Растение должно быть здоровым и без вредителей. Можно принести просто срезанные черенки (меняют на черенки), укоренённые растения — на укоренённые. Всё честно. Прийти без растения нельзя — нужно обязательно принести что-то для обмена. Если ты хочешь только отдать растение, но не брать новое — это можно. Хочешь договориться об обмене заранее? Пишите в комментариях под постом в группе вконтакте: что и на что хочешь поменять. Можно подписать своё растение и рассказать, что оно любит — так оно быстрее найдёт нового заботливого хозяина. Лекции и мастер-класс от Plants.Nsk С началом свопа для гостей выступят эксперты магазина. Ты узнаешь, как правильно ухаживать за растениями, выбирать грунт и горшки, а также как бороться с вредителями. А на практическом мастер-классе по пересадке покажут все этапы этого важного процесса. Подробности мероприятия по ссылке: https://aura.planeta-mall.ru/events/110607

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста