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Мастер-классы
Про событие
Большой фестиваль для всех, кто любит природу, книги и вдохновение. Гостей ждёт насыщенная программа: от обмена растениями и книгами до мастер-классов по уходу за собой и настоящего модного показа. Вход на все активности свободный, но для участия в свопе нужно принести своё растение. Правила участия в обмене растениями: Растение должно быть здоровым и без вредителей. Можно принести просто срезанные черенки (меняют на черенки), укоренённые растения — на укоренённые. Всё честно. Прийти без растения нельзя — нужно обязательно принести что-то для обмена. Если ты хочешь только отдать растение, но не брать новое — это можно. Хочешь договориться об обмене заранее? Пишите в комментариях под постом в группе вконтакте: что и на что хочешь поменять. Можно подписать своё растение и рассказать, что оно любит — так оно быстрее найдёт нового заботливого хозяина. Лекции и мастер-класс от Plants.Nsk С началом свопа для гостей выступят эксперты магазина. Ты узнаешь, как правильно ухаживать за растениями, выбирать грунт и горшки, а также как бороться с вредителями. А на практическом мастер-классе по пересадке покажут все этапы этого важного процесса. Подробности мероприятия по ссылке: https://aura.planeta-mall.ru/events/110607
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