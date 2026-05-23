Зелёная суббота
Aktrue Fire Pizza, улица Кутателадзе, 7/2
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Фестивали
Про событие
Цветочный маркет на летнике пиццерии. Что тебя ждёт? Яркий ассортимент: – Декоративно-лиственные растения – Цветущие растения – Кактусы и хойи – Пряные травы для кулинарных шедевров – Уникальная керамика Лекция от Сабины Робертовны: узнаешь о «зелёных друзьях» и получишь полезные советы по уходу за растениями. Своп растений: приноси свои цветы и обменяйся ими с другими участниками! Или просто возьми новый горшочек, чтобы порадовать себя. Вход свободный.
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