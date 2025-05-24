На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее. Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, час радости наедине с собой и в то же время в окружении щеночков. Занятие длится 1 час. Первые полчаса занятия — только йога, оставшиеся полчаса состоят из смешанных интервалов йоги и игры со щенками. Для щенков йога полезна в качестве социализации: общение с людьми помогает снизить стресс от будущего переезда в новый дом, а положительный опыт взаимодействия с другими собаками. Да и просто здорово побегать и поиграть! Смотри расписание по ссылке «купить билет». Подходит для новичков. 3% от выручки с каждого занятия будут пожертвованы в приют для собак.