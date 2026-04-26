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Йога

закрытая камерная площадка «Детский театр», 3 этаж ТРЦ «Аура» (рядом со Спортмастером)

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Занятия йогой в Ауре. Подходит и новичкам, и тем, кто уже практикует. Расписание: среда с 13:00 до 14:00 воскресенье с 11:00 до 12:00 Стоимость: 500 рублей со своим ковриком — бесплатно Тренер: Ольга Егорычева — сертифицированный йогатерапевт, преподаватель йоги по системе БКС Айенгара, тренер по пилатесу, растяжке, функциональному тренингу и МФР, звукотерапевт. Для записи необходимо написать в группу соседского клуба Вконтакте (кнопка «пройти регистрацию»).

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