Йога
закрытая камерная площадка «Детский театр», 3 этаж ТРЦ «Аура» (рядом со Спортмастером)
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от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Про событие
Занятия йогой в Ауре. Подходит и новичкам, и тем, кто уже практикует. Расписание: среда с 13:00 до 14:00 воскресенье с 11:00 до 12:00 Стоимость: 500 рублей со своим ковриком — бесплатно Тренер: Ольга Егорычева — сертифицированный йогатерапевт, преподаватель йоги по системе БКС Айенгара, тренер по пилатесу, растяжке, функциональному тренингу и МФР, звукотерапевт. Для записи необходимо написать в группу соседского клуба Вконтакте (кнопка «пройти регистрацию»).
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