Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ян Карпунькин — комик, который долго выступал в Новосибирске и не так давно переехал в Москву. Ян успешно выступает на местных площадках и даже снялся в проекте OPEN MIC от VKВидео. Это будет проверочный стендап-концерт опытного комика.
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