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Я уезжаю в Виго!

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на португальском языке с русскими субтитрами в рамках The Art Film Festival 2026. О фильме: Шесть десятилетий бразильской истории оживают через редкую архивную хронику и откровенные беседы с режиссёром Карлосом Диегисом. Пережив эпоху военной диктатуры и цензуры, ключевой автор движения «синема ново» стремился запечатлеть подлинную душу своей страны — её бунтарский дух и социальные расколы. Кинематографическое исследование сплетает личные признания и последние съёмочные дни мастера в диалог поколений. Сможет ли его экранный манифест остаться живым источником свободы в меняющемся мире? Перед фильмом со вступительным словом выступит программный директор кинотеатра «Победа» Денир Курбанджанов.

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