Спецпоказ на португальском языке с русскими субтитрами в рамках The Art Film Festival 2026. О фильме: Шесть десятилетий бразильской истории оживают через редкую архивную хронику и откровенные беседы с режиссёром Карлосом Диегисом. Пережив эпоху военной диктатуры и цензуры, ключевой автор движения «синема ново» стремился запечатлеть подлинную душу своей страны — её бунтарский дух и социальные расколы. Кинематографическое исследование сплетает личные признания и последние съёмочные дни мастера в диалог поколений. Сможет ли его экранный манифест остаться живым источником свободы в меняющемся мире? Перед фильмом со вступительным словом выступит программный директор кинотеатра «Победа» Денир Курбанджанов.