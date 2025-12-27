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Vulgar Display Of Christmas

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В преддверии Нового года — движ для любителей трушного тяжеляка. Пока нормисы и скуфендуи пляшут на корпоративах под районы-кварталы, мерещицу и прочие халигалипаратруперы, тебя зовут рубиться под настоящий зубодробительный металл. Участники вечера: — Kozmic Goddzz — массивнейшие мастодонты сибирской метал-сцены, виртуозно исполняющие нестареющую классику black- и death-металла! Хиты Burzum, Emperor и Satyricon в их исполнении погрузят тебя в мрак ледяной ночи и сожгут дотла огненным шквалом бластбитов. — GDDMN — давние почитатели грув-металла, не первый год радующие сибирских металлистов качественным исполнением боевиков Pantera и не только! Естественно, исполнят всеми любимые волки-трендкиллы и амброкены, но также порадуют менее заезженными треками! Готовь косуху, шипатые напульсники и не забудь хорошо размяться. Начало в 19:00, билет можно купить на входе.

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