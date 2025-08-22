Всего на один вечер ты сможешь вернуться в культовый клуб. Войти в родные стены, обнять старых друзей, услышать любимые песни и увидеть любимых артистов, вернуться в свои 2000-е (или твои лучшие годы), стать чуть моложе и сильно счастливее! За атмосферу и вайб старого Rock City отвечают: — Black Sonic Pearls — хедлайнер вечера, международный альтернатив-рок-проект и, пожалуй, самый успешный коллектив с участием сибирских музыкантов. За пять лет существования группа объехала с гастролями более 20 стран, выступая вместе с Pantera, Slash, Five Finger Death Punch, Guns N' Roses и Steel Panther. В программе — песни из дебютного альбома Sonixomnia и треки с готовящегося второго релиза Exile To Hollywood. — Legend’s Round — супергруппа, состоящая из элиты новосибирского рока и джаза. Их музыка сочетает классический hard’n’heavy с традициями британской и итальянской эстрады. — Умы! — никаких сентиментальностей. Чистый рок, каким он должен быть. Забудь всё, что слышал раньше. Очисти сознание для музыки нового уровня. В программе — песни трёх культовых новосибирских коллективов: «Умы!», «Братья Пилоты», «Санитары». — STAB — новосибирская независимая рок-группа, играющая в стиле alternative/nu-metal. Это сочетание мощного женского вокала, убойных риффов и жёсткого ритма. — Rhemora — тяжеловесы сибирской метал-сцены. Начав путь в 2007 году, они исколесили с концертами всю Россию и покоряли крупнейшие европейские фестивали. На их счету EP, два альбома и множество синглов. Музыканты экспериментировали со стилями — от хэви-металкора до грува и треша — но сегодня играют плотный индастриал и джент в ультранизких строях. На фестивале прозвучат новые треки, а также ностальгическое старое добро, которое когда-то сотрясало стены Rock City! Планируется повышение цен на билеты.