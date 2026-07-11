Воспоминания о былой любви
Каменская улица, 55
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от 700₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Трибьют-концерт с программой из известных всем «каверов»! На сцене гости из Томска: группа «Стальной дождь» (Steel Rain). Сбор гостей в 20:00, начало в 21:00.
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