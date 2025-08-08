Двухдневный фестиваль тяжелой музыки. Группы из разных уголков страны проведут презентации новых альбомов, а кто-то впервые побывает в Новосибирске. Топовый лайн-ап от стоунер дума до блэк-метала и всё это два дня на открытом воздухе! Пятница 8 августа: — Ultar – Black Metal (Красноярск) — Енисей – Screamo (Новосибирск) — Crust – Black Death Metal (Великий Новгород) — Random Change – New School Hardcore (Новосибирск) — Длань – Black Metal | Crust (Череповец) — Accidental Death Benefit – Death 'n Grind (Братск) — Gerzolth – Black Metal (Рубцовск) — Cadaver Carnivore – Death Metal (Новосибирск) — Inhale – Stoner Doom Metal (Томск) + ночная программа с DJ-сэтом. Суббота 9 августа: — Grave Disgrace – Doom Metal (Санкт-Петербург) — Shadowmoor – Black Metal (Новосибирск) — Береста – Atmospheric Black | Post-Black (Санкт-Петербург) — Shamayna – Psychedelic Doom Metal (Санкт-Петербург) — Пытка – Black Metal (Иркутск) — DURA – Sludge Doom Metal (Красноярск) — Gloosh – Black Metal (Красноярск) — Gigroma – Black 'n Drone (Санкт-Петербург) — Theosophy – Black Metal (Барнаул) — Tombweed – Stoner Doom Metal (Томск) База находится в 15 минутах от города, так что приехать и уехать не будет проблемой. На фестивале можно остаться на ночь, приобретя палаточное место.