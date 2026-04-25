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Влад Ворсин

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник Денежного микрофона, «Комьюнити», «Стендап Терапии» и других проектов от MediumQuality, тот смешной парень с тростью из рилсов, которые ты точно видел — Влад Ворсин даст первый сольный концерт в Новосибирске. В этот вечер получится не только посмеяться, но и выдохнуть, отпустить то, что давно напрягало, подумать о важных, но забытых вещах, взглянуть на обычную жизнь глазами необычного человека и просто расслабиться перед тяжёлой рабочей неделей, в которой так мало поводов для веселья.

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