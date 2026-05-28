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Винный вечер: битва эпох

Хюгге, Советская улица, 75

Начало:

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3800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Сможешь разобраться, что победит в соревновании: вино «как у дедушки в подвале», элегантная классика или вино, созданное искусственным интеллектом? 4 эпохи, 4 вина, 4 блюда. Меню дегустации: – Casal de Ventozela Pet Nat и чипсы из батата с сырным муссом и икрой – Volratz 1573 Rheingau Riesling Qualitatswein Dry и тартар из тунца с манго и авокадо – Chateau de Villegeorge Haut-Medoc Cru Bourgeois и карпаччо с грибным паштетом и трюфельным соусом – Winepark AI и подкопченное филе утки с пюре из баклажана и ягодным соусом Задать вопросы и забронировать место можно по телефону.

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