Сможешь разобраться, что победит в соревновании: вино «как у дедушки в подвале», элегантная классика или вино, созданное искусственным интеллектом? 4 эпохи, 4 вина, 4 блюда. Меню дегустации: – Casal de Ventozela Pet Nat и чипсы из батата с сырным муссом и икрой – Volratz 1573 Rheingau Riesling Qualitatswein Dry и тартар из тунца с манго и авокадо – Chateau de Villegeorge Haut-Medoc Cru Bourgeois и карпаччо с грибным паштетом и трюфельным соусом – Winepark AI и подкопченное филе утки с пюре из баклажана и ягодным соусом Задать вопросы и забронировать место можно по телефону.