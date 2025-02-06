Тебя ждёт дегустация ярких вин популярных сортов, созданных российскими виноделами. Каждое вино будет идеально дополнено специально подобранным блюдом от шеф-повара ресторана Quince и изысканными сырами от сыроварни Labrie. В меню дегустационного сета: — Тартар из говядины — Севиче из тунца — Свежайшие устрицы — Фирменный десерт от Quince — Ассорти сыров от сыроварни Labrie Количество мест ограничено. Забронировать столик по телефону можно по телефону.