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  1. Новосибирск
  2. События

Винный вечер

улица Ленина, 20

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3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждёт дегустация ярких вин популярных сортов, созданных российскими виноделами. Каждое вино будет идеально дополнено специально подобранным блюдом от шеф-повара ресторана Quince и изысканными сырами от сыроварни Labrie. В меню дегустационного сета: — Тартар из говядины — Севиче из тунца — Свежайшие устрицы — Фирменный десерт от Quince — Ассорти сыров от сыроварни Labrie Количество мест ограничено. Забронировать столик по телефону можно по телефону.

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