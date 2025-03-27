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  1. Новосибирск
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Винный ужин

улица Ильича, 10

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В меню вечера: морепродукты, сыры и Рислинг. На ужине ты попробуешь белые вина в сопровождении четырёх авторских блюд, а ещё тебя ждут увлекательные рассказы от Лады, которая поделится своими знаниями и любовью к вину. Количество мест всего 10, забронировать столик можно по телефону.

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