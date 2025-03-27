В меню вечера: морепродукты, сыры и Рислинг. На ужине ты попробуешь белые вина в сопровождении четырёх авторских блюд, а ещё тебя ждут увлекательные рассказы от Лады, которая поделится своими знаниями и любовью к вину. Количество мест всего 10, забронировать столик можно по телефону.