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Винный ужин

InCider, улица Ленина, 12/2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вкусно едят, пьют изысканные напитки и говорят о вине. В этот вечер будут представлены 4 образца вин из России, каждый из которых расскажет свою удивительную историю через букеты ароматов и гармонию послевкусия. Incider подготовил специальное гастрономическое сопровождение, в котором каждое блюдо будет идеально сочетаться с выбранным вином, подчёркивая его лучшие качества. Забронировать столик можно по телефону.

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