Возраст 18+
Еда
Про событие
Вкусно едят, пьют изысканные напитки и говорят о вине. В этот вечер будут представлены 4 образца вин из России, каждый из которых расскажет свою удивительную историю через букеты ароматов и гармонию послевкусия. Incider подготовил специальное гастрономическое сопровождение, в котором каждое блюдо будет идеально сочетаться с выбранным вином, подчёркивая его лучшие качества. Забронировать столик можно по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи