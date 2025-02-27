Вкусно едят, пьют изысканные напитки и говорят о вине. В этот вечер будут представлены 4 образца вин из России, каждый из которых расскажет свою удивительную историю через букеты ароматов и гармонию послевкусия. Incider подготовил специальное гастрономическое сопровождение, в котором каждое блюдо будет идеально сочетаться с выбранным вином, подчёркивая его лучшие качества. Забронировать столик можно по телефону.