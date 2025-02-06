Формат мероприятия — слепая дегустация, в ходе которой ты станешь настоящим сомелье на один вечер. Тебе предстоит угадать всё о представленном вине, опираясь на вкус и факты, рассказанные сомелье: — сорт винограда — страну происхождения — крепость алкоголя Забронировать место можно по телефону.