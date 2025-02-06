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Еда
Про событие
Формат мероприятия — слепая дегустация, в ходе которой ты станешь настоящим сомелье на один вечер. Тебе предстоит угадать всё о представленном вине, опираясь на вкус и факты, рассказанные сомелье: — сорт винограда — страну происхождения — крепость алкоголя Забронировать место можно по телефону.
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