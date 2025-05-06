Виктор Ужаков (Ploho)
Коммунистическая улица, 45
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Возвращение пост-панк легенды в Новосибирск! Лучшие песни группы Ploho и авторского проекта BItcevsky Park в акустическом исполнении лидера и фронтмена Виктора Ужакова. Количество билетов ограничено.
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