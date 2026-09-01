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Весёлый забег 3.0 (Fun run 3.0)

Кинологический центр «Лапа», Заельцовский Парк, ? к1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

«Кант» и Muzzle снова объединяются, чтобы провести спортивное утро вместе с самыми верными партнёрами по бегу. В программе: – экспертная беговая тренировка; – совместные игры с хвостиками; – подарки участникам; – кофе и печенье для восстановления сил; – безопасная атмосфера и новые знакомства. Необходимо зарегистрироваться.

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