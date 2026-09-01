«Кант» и Muzzle снова объединяются, чтобы провести спортивное утро вместе с самыми верными партнёрами по бегу. В программе: – экспертная беговая тренировка; – совместные игры с хвостиками; – подарки участникам; – кофе и печенье для восстановления сил; – безопасная атмосфера и новые знакомства. Необходимо зарегистрироваться.