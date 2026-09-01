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Верни мне мой 2007

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Сентябрь горит, а значит пора вернуться на 19 лет назад, в 2007 год, когда вокруг царило многообразие субкультур, массовый интернет только зарождался, любимую музыку отправляли по ИК-порту и общались в аське. Скучаешь по прекрасным временам? Приходи ностальгировать! Сцена: – Рорп (RORP) – Эмбиа (Embia) – Алтаун (ALTOWN) – Оушенлавэр (OCEANLOVER) Забронировать столик можно по телефону.

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