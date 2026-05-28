Вечер одноактных спектаклей-премьер 2025 года. О чём спектакли: «Ожидание» — в основе спектакля лежит моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание (монолог женщины)», рассказывающая историю современной женщины. Она пришла на свидание раньше Него. Перед зрителями встаёт картина мучительного ожидания любви в глазах одинокой современной женщины. Сойдутся ли два одиночества или ожидание окажется напрасным? «Обещая встречи впереди» — спектакль посвящён жизни и творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Вместе с актёрами ты окунёшься в мир его поэзии, узнаешь о его друзьях, любимых женщинах и о том, как его жизнь переплетается с его произведениями.