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Вечер одноактных спектаклей: «Ожидание» и «Обещая встречу впереди»

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты

Про событие

Вечер одноактных спектаклей-премьер 2025 года. О чём спектакли: «Ожидание» — в основе спектакля лежит моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание (монолог женщины)», рассказывающая историю современной женщины. Она пришла на свидание раньше Него. Перед зрителями встаёт картина мучительного ожидания любви в глазах одинокой современной женщины. Сойдутся ли два одиночества или ожидание окажется напрасным? «Обещая встречи впереди» — спектакль посвящён жизни и творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Вместе с актёрами ты окунёшься в мир его поэзии, узнаешь о его друзьях, любимых женщинах и о том, как его жизнь переплетается с его произведениями.

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