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  1. Новосибирск
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Вечер игристых вин

Красный проспект, 17/1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ты в любимом платье, а рядом подруги, искристый смех и чуть-чуть пузырьков. Что будет: — 5 изысканных игристых вин, от Asti до Cremant de Loire; — Капрезе с персиком, судак с авокадо, куриное филе с лимоном, креветки с манго и пирог с малиной (шеф знал, что ты будешь); — Авторская подача и истории от профи-сомелье; — Смех, девичник и ощущение, что сегодня точно не про работу. Бронируй место по телефону.

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