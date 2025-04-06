Василий — участник проектов «Стендап-комики», «Разгоны», «Книжный Клуб» и «Энтропия Молекулярного Котангенса» на youtube-канале «Стендап Клуба №1». Участник проектов «Стендап на Paramount Comedy» и Stand Up на канале ТНТ. У тебя есть возможность похихикать над его шутками вживую.