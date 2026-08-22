Ван Гог. На пороге вечности
улица Ленина, 7
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Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма. О фильме: Солнечный юг Франции становится убежищем для гениального, но отвергнутого живописца. Побег из шумной столицы превращается в отчаянный поиск особого света и абсолютной свободы, где каждый взмах кисти подчинён попытке запечатлеть вечность. Однако божественный дар неотделим от прогрессирующего безумия и глубокого одиночества. Сохраняя фанатичную веру в своё призвание, творец продолжает писать, превращая собственное страдание в бессмертное искусство. О судьбе и творчестве Ван Гога поговоришь после сеанса с искусствоведом, научным сотрудником музейно-выставочного комплекса «Художественный музей» Артёмом Данильченко.
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