Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма. О фильме: Солнечный юг Франции становится убежищем для гениального, но отвергнутого живописца. Побег из шумной столицы превращается в отчаянный поиск особого света и абсолютной свободы, где каждый взмах кисти подчинён попытке запечатлеть вечность. Однако божественный дар неотделим от прогрессирующего безумия и глубокого одиночества. Сохраняя фанатичную веру в своё призвание, творец продолжает писать, превращая собственное страдание в бессмертное искусство. О судьбе и творчестве Ван Гога поговоришь после сеанса с искусствоведом, научным сотрудником музейно-выставочного комплекса «Художественный музей» Артёмом Данильченко.