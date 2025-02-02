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Вакханалейшен

Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В этот вечер для тебя на сцене: — «Ржавые Цветы»: арт-психоделик рок. Порой, слова остаются в прошлом, настоящее — приходи слышать. — Syntq: главные панк-рок клоуны Сибири. Билингвы, философы, шизы и прочие — в этом цирке не существует ни языкового барьера, ни лимитов. — «Работники дол***бизма»: работники этой жизни, их не спрашивали хотят они этого или нет, но им приходится каждый день работать и выживать ради себя и других. Переживания в песнях — это есть нечто иное как попытка достичь большего. Начало в 20:00 Стоимость входного билета: 300 рублей.

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